За сутки в мире выявили рекордные 721,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 12,8 тыс. человек. Общее число инфицированных - 75,2 млн

По состоянию на утро 18 декабря в мире зарегистрировали 721 756 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 830 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 75 283 201 случай инфицирования, из них 721 756 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 668 366 человек, из них 12 830 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 52,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – седьмую. Перед нашим государством оказались Германия, Россия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Нидерланды и Испания.



