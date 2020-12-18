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"Очень грустно это видеть": Трамп заявил, что не причастен к преследованию сына Байдена

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"Очень грустно это видеть": Трамп заявил, что не причастен к преследованию сына Байдена
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что никак не связан с тем, что против Хантера Байдена, сына избранного президента США, начато расследование по налоговому делу за его бизнес за рубежом, в том числе в Украине и Китае.

Об этом Трамп написал в четверг в соцсети, передает Цензор.НЕТ cо ссылкой на "Укринформ".

"Я не имею никакого отношения к потенциальному преследованию Хантера Байдена или семьи Байден. Это опять фейковые новости. На самом деле мне очень грустно видеть это", - сообщил действующий глава Белого дома.

Накануне центральные американские СМИ сообщили, что, по информации многочисленных источников, Трамп обращался к юридическим советникам в Белом доме по этому вопросу. В частности, он хотел узнать о возможности назначить спецпрокурора в расследовании против сына своего политического оппонента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст США запросил данные о финдеятельности Хантера Байдена в Украине, - Associated Press

Как сообщалось, Хантер Байден некоторое время вел бизнес в Украине, в частности, в компании Burisma, а также в Китае, чего никогда не скрывал. 9 декабря он заявил, что его известили о начале расследования прокуратурой штата Делавэр, связанного с налоговыми делами.

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Топ комментарии

  • No48
    Це пiсля того, як вiн шмарклю просив свого на 100% прокурора до розслiдування справи Бурiсми долучити?
    Ну то вiримо, вiримо...
  • DEDALiu
    Все это попытка действовать на опережение.Он прекрасно знает,что его сын и зять будут в большой опасности,когда руки юстиции окажутся развязанными. И вот тогда,когда его родственничков начнут трясти,(по вполне объективным причинам),то рыжий клоун начнет кричать,что это расследование есть ответ на расследование в отношении сына Байдена,и не более того. То есть,он хочет поставить на одну тарелку своих родственничков,которые на самом деле завязаны во многих грязных делах,и сына избранного президента.Вот из-за чего этот визг.
  • Shu Shu
    Сейчас и ЗеМародер заявит, что непричастен к президенту Украины.
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