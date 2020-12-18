Рада и Кабмин будут искать дополнительные пути наполнения COVID-фонда, - Разумков

Верховная Рада и Кабинет Министров в новом году будут искать дополнительные возможности для наполнения спецфонда по борьбе с COVID-19 и закупки вакцины.

Об этом сказал Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня и министерство, и бюджетный комитет занимаются этими вопросами. И мы сразу после Нового года, я думаю, что будем искать дополнительные возможности для наполнения этого фонда. Если мы говорим о профильном комитете (я имею в виду Комитет по вопросам здравоохранения), он занимал жесткую позицию. И не только они давили на Кабинет Министров для того, чтобы привлечь дополнительные ресурсы как в общий фонд бюджета, так и в так называемый специальный. Но сегодня мы исходим из тех условий, которые у нас имеются", - отметил Разумков.

По его словам, правительство пытается привлечь больше средств для закупки вакцины от коронавируса.

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"Они выходят с аукционами, они выходят, чтобы привлечь ресурсы через ОВГЗ, они сегодня сотрудничают с международными партнерами и донорами... А мы, Верховная Рада, выходим только из тех ресурсов, которые нам предлагаются, мы не можем просто взять и добавить" , - пояснил Глава ВР.

Он также отметил, что изначально не планировалось создавать отдельный "антиковидний" фонд на следующий год, однако парламентарии смогли увеличить фонд, направленный на медицинские нужды.

"Все фонды, направленные на борьбу с коронавирусом, в том числе связанные с финансированием медицины, они закладывались в бюджет Министерства здравоохранения, но при рассмотрении вопроса бюджета было принято решение все же создать дополнительный специальный фонд, который должен наполняться теми ресурсами, которые будут появляться в государстве", - рассказал Разумков.

Он уточнил, что этот фонд будет направлен на три ключевых вопроса: борьбу с коронавирусом, дополнительное финансирование вакцинации населения и дополнительную поддержку медиков.