Сегодня ВР заслушает отчет Степанова и рассмотрит вопрос назначения Лапутиной министром по делам ветеранов

Сегодня, 18 декабря, в ходе пленарного заседания Верховной Рады депутаты заслушают отчет Кабмина относительно введения карантина и вакцинации населения Украины от COVID-19 в рамках часа вопросов к правительству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня ВР.

Кроме этого в повестке значится вопрос назначения Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов Украины. Представлять ее кандидатуру будет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также в повестку включено рассмотрение ряда законопрооектов, в частности законопроект главы государства Владимира Зеленского № 3711 о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Более подробно ознакомиться с повесткой дня парламента можно по ссылке.

Читайте также: Разумков обещает разобраться с вероятным кнопкодавством при назначении Шкарлета: У нас действует закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование