Сегодня ВР заслушает отчет Степанова и рассмотрит вопрос назначения Лапутиной министром по делам ветеранов
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Сегодня, 18 декабря, в ходе пленарного заседания Верховной Рады депутаты заслушают отчет Кабмина относительно введения карантина и вакцинации населения Украины от COVID-19 в рамках часа вопросов к правительству.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня ВР.
Кроме этого в повестке значится вопрос назначения Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов Украины. Представлять ее кандидатуру будет премьер-министр Денис Шмыгаль.
Также в повестку включено рассмотрение ряда законопрооектов, в частности законопроект главы государства Владимира Зеленского № 3711 о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.
Более подробно ознакомиться с повесткой дня парламента можно по ссылке.