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Кулеба объяснил, почему не ходит на пророссийские телеканалы: "Вы не вступаете в дерьмо?"

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Кулеба объяснил, почему не ходит на пророссийские телеканалы: "Вы не вступаете в дерьмо?"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не разделяет мнение, что нужно ходить везде, чтобы "достучаться" до аудитории. Так он ответил на вопрос о посещении пророссийских телеканалов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире "Радио НВ" 17 декабря, что не ходит на пророссийские телеканалы, передает Цензор.НЕТ.

"На индивидуальном уровне я для себя несколько лет назад принял решение, что никогда не буду участвовать в телешоу и программах определенной группы телеканалов. Они обижались, звонили, всячески меня затягивали. Но я считаю, что если ты можешь позволить себе не ходить и не подпитывать их эфиры фактом своего присутствия, а не легитимизировать этим их существование, то ты должен это делать", – сказал дипломат.

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Он подчеркнул, что не разделяет мнение, что "достучаться" до аудитории следует со всех возможных площадок.

"Вы не вступаете в дерьмо, потому что надо ступить на грешную землю, правильно? Вы пытаетесь дерьмо обойти. Так и здесь. В информационном пространстве ситуация такая же. То есть есть какие-то правила личной гигиены, которых нужно придерживаться", – объяснил Кулеба.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • JustDoIt
    Все правильно сказал!
  • Евгений Нестеренко 745706e6
    Та есть такие которые специально вступают в дерьмо " К деньгам " говорят.
  • Sophia-Maria Duglass
    Кулеба, когда Украина перейдёт на празднование РОЖДЕСТВА по общим христианским нормам - 25 декабря?

    Пора уже оторваться от секты кацапской
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