Наша "Мрия" способна за пару рейсов снабдить всю Европу вакциной от COVID-19, - Шмыгаль
Об этом Денис Шмыгаль заявил во время онлайн-конференции "Украина и мир в 2021", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости 24.
По словам премьера, Украина имеет определенные мощности и далеко не является отсталой страной в области технологий.
"Даже есть такая идея, что наш самолет "Мрия" фактически за пару рейсов сможет привезти весь необходимый объем вакцин, например, из Северной Америки в Европу", - заявил Шмыгаль.
Единственное, что на украинский самолет надо установить холодильное оборудование: вакцину от COVID-19 надо хранить при очень низкой температуре – до минус 70, или даже минус 80 градусов.
"Это вызов", но даже при этом условии использование "Мрии" значительно удешевит логистику в процессе транспортировки антикоронавирусной вакцины, убежден Денис Шмыгаль.