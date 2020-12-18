Порошенко встретился с вышедшим год назад из СИЗО генералом Марченко: Преследования участников АТО, волонтеров и героев Майдана стали системными

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с киборгом, генералом Дмитрием Марченко. Год назад Дмитрий Марченко вышел под залог из СИЗО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Не верится, что уже прошел год, но я очень счастлив, что команда держится вместе в очень непростых условиях, и жизнь доказала абсолютную бессмысленность тех попыток и обвинений, которые люди с антимайдана, команда Януковича, команда негодяев применила для того, чтобы разрушить построенную армию. Для того, чтобы выбить такого человека, как вы", - сказал Порошенко.

Пятый президент отметил, что мало кто знает подробности боевого пути генерала Марченко: "Я вас благодарю и за ваши действия в Крыму, о которых мало кто знает. Для меня Изварино не пустой звук, там я попал под первый обстрел в апреле 2014 года. Помню ваши действия, и десантуру, и пехоту в Изваринському районе. В октябре старый терминал, и в ноябре - новый терминал. Мало кто понимает, что 70-80% времени в 2014-2015 годах вы провели именно в зоне АТО".

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Лидер "ЕС" также отметил, что не менее важной была работа по реформированию Минобороны.

"К этим "авгиевым конюшням" разрушенного Министерства обороны все даже подступиться боялись, потому что они затягивали, переваривали и выбрасывали. Волонтерский десант взял на себя смелость по моей просьбе. Я сказал, что это отнюдь не менее важно, чем быть на фронте, так как фронт был и там", - убежден пятый президент.

Порошенко отметил, что за последний год преследования участников АТО, ветеранов, волонтеров, героев Майдана стали системными.

"Если бы это был только ваш случай, или мой случай, а это и Рифмастер, и Таня Чорновол, и Маруся Звиробий, и София Федына. И прямые удары по волонтерам, добровольцам, военным. Последняя ситуация с генералом Назаровым, когда вместо того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто непосредственно сбивал самолет, пытаются переложить ответственность. Кто потом после таких прецедентов будет защищать страну, когда за выполнение своих функций по обороне государства люди оказываются дискредитироваными", - отметил пятый президент.

Порошенко выразил твердое убеждение, что все эти дела, как и дело Марченко, в конце концов развалятся. Он также напомнил, как год назад тысячи волонтеров собирали деньги на залог для боевого генерала.

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"Даже вопрос не в том, что вы оказались на свободе, а насколько большое количество сотен, тысяч людей, которые считали, что это их дело, чтобы Марченко был на свободе - это было их личное и очень важное дело", - подчеркнул Порошенко.

По словам лидера "ЕС", когда будет возвращен залог, средства пойдут на помощь людям от пандемии коронавируса.

"У нас есть важная программа обеспечения кислородом всех областей Украины. Надеюсь и держу кулаки для того, чтобы быстрее решили дело и передали эту позицию на полезные благотворительные цели", - добавил Порошенко.

"Досудебное следствие уже закончено. С адвокатами было принято решение подать иск об уменьшении залога. Я понимаю, что Украина сейчас в тяжелом состоянии, и у меня есть знакомые, которые умирают из-за того, что не хватает кислорода. Я знаю, что у вас есть фонд и он очень много помогает. Вижу, сколько вы делаете для страны. Я лично буду просить судью, чтобы вернул эти средства, чтобы вы могли их направить на спасение жизней людей, которые в этом нуждаются", - сказал генерал Марченко.

Напомним, в июне 2019 года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

5 ноября пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов. 11 ноября Печерский суд принял решение об аресте генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. 28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн, уменьшив таким образом сумму залога.

Позже стало известно, что Фонд Порошенко внес 19 млн за Марченко. Еще около миллиона собрали активисты.

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