Порошенко встретился с вышедшим год назад из СИЗО генералом Марченко: Преследования участников АТО, волонтеров и героев Майдана стали системными
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Не верится, что уже прошел год, но я очень счастлив, что команда держится вместе в очень непростых условиях, и жизнь доказала абсолютную бессмысленность тех попыток и обвинений, которые люди с антимайдана, команда Януковича, команда негодяев применила для того, чтобы разрушить построенную армию. Для того, чтобы выбить такого человека, как вы", - сказал Порошенко.
Пятый президент отметил, что мало кто знает подробности боевого пути генерала Марченко: "Я вас благодарю и за ваши действия в Крыму, о которых мало кто знает. Для меня Изварино не пустой звук, там я попал под первый обстрел в апреле 2014 года. Помню ваши действия, и десантуру, и пехоту в Изваринському районе. В октябре старый терминал, и в ноябре - новый терминал. Мало кто понимает, что 70-80% времени в 2014-2015 годах вы провели именно в зоне АТО".
Лидер "ЕС" также отметил, что не менее важной была работа по реформированию Минобороны.
"К этим "авгиевым конюшням" разрушенного Министерства обороны все даже подступиться боялись, потому что они затягивали, переваривали и выбрасывали. Волонтерский десант взял на себя смелость по моей просьбе. Я сказал, что это отнюдь не менее важно, чем быть на фронте, так как фронт был и там", - убежден пятый президент.
Порошенко отметил, что за последний год преследования участников АТО, ветеранов, волонтеров, героев Майдана стали системными.
"Если бы это был только ваш случай, или мой случай, а это и Рифмастер, и Таня Чорновол, и Маруся Звиробий, и София Федына. И прямые удары по волонтерам, добровольцам, военным. Последняя ситуация с генералом Назаровым, когда вместо того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто непосредственно сбивал самолет, пытаются переложить ответственность. Кто потом после таких прецедентов будет защищать страну, когда за выполнение своих функций по обороне государства люди оказываются дискредитироваными", - отметил пятый президент.
Порошенко выразил твердое убеждение, что все эти дела, как и дело Марченко, в конце концов развалятся. Он также напомнил, как год назад тысячи волонтеров собирали деньги на залог для боевого генерала.
"Даже вопрос не в том, что вы оказались на свободе, а насколько большое количество сотен, тысяч людей, которые считали, что это их дело, чтобы Марченко был на свободе - это было их личное и очень важное дело", - подчеркнул Порошенко.
По словам лидера "ЕС", когда будет возвращен залог, средства пойдут на помощь людям от пандемии коронавируса.
"У нас есть важная программа обеспечения кислородом всех областей Украины. Надеюсь и держу кулаки для того, чтобы быстрее решили дело и передали эту позицию на полезные благотворительные цели", - добавил Порошенко.
"Досудебное следствие уже закончено. С адвокатами было принято решение подать иск об уменьшении залога. Я понимаю, что Украина сейчас в тяжелом состоянии, и у меня есть знакомые, которые умирают из-за того, что не хватает кислорода. Я знаю, что у вас есть фонд и он очень много помогает. Вижу, сколько вы делаете для страны. Я лично буду просить судью, чтобы вернул эти средства, чтобы вы могли их направить на спасение жизней людей, которые в этом нуждаются", - сказал генерал Марченко.
Напомним, в июне 2019 года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.
5 ноября пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов. 11 ноября Печерский суд принял решение об аресте генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. 28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн, уменьшив таким образом сумму залога.
Позже стало известно, что Фонд Порошенко внес 19 млн за Марченко. Еще около миллиона собрали активисты.