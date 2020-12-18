В этом году Украина потеряет не более 5% ВВП из-за кризиса, - Шмыгаль

Падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время мероприятия "Украина и мир в 2021 году".

"Сегодня мы четко понимаем, что в этом году мы потеряем не более 5% ВВП из-за этого кризиса. Сегодня мы понимаем, как мы будем жить в следующем году. Мы прогнозируем 4,6% роста экономики. В следующем году мы прогнозируем умеренную инфляцию – НБУ дает 5+1%, Минэкономики считает, что для оживления экономики между 7 и 7,3% будет приемлемо", - сказал глава правительства.

Напомним, ранее замглавы ОП Юлия Ковалив заявила, что падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%.

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