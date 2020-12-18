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Пандемия COVID-19, несмотря на стабилизацию ситуации, не отступает, - Степанов

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Пандемия COVID-19, несмотря на стабилизацию ситуации, не отступает, - Степанов
Уже больше недели в Украине количество выздоровевших превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Пандемия COVID-19, несмотря на такую стабилизацию ситуации, относительно количества заболевших, количества людей, которые госпитализируются, все равно не отступает. Достаточно большое количество заболевших ежедневно. Просто вспомните, какое количество мы фиксировали летом, не больше тысячи, какие чувства у нас были, когда мы перешли отметку в тысячу больных, а сейчас это более 12 тыс. ежедневно. Поэтому необходимо максимально соблюдать все правила", - отметил глава Минздрава.

Кроме того, Степанов добавил, что уже больше недели количество выздоровевших больше количества заболевших.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Miko R 798886a8
    Звернись до лікаря. Не до психіатра (пізно), до токсиколога. Лакеідний чоколядний петроотизм.
  • Al Be
    Ой таки не отступает... пора бы взять бубен и обсмеять ситуацию со сцены... тю, такой сюжет! Выскакивает на сцену бубочка, вынимает из ширинки magic wand и колотит им по голове юзика в короне... не, ****, ну смешно же, согласитесь...я прям в трусы капнул...
  • Al Be
    do not tend to insult his shitty ego. He loves the Greenskie to the last drop of his capacity...
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