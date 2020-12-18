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Епифаний о шляпе на главной елке страны: Нужно было устроить "всенародное обсуждение", или хотя бы на уровне Киева

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Епифаний о шляпе на главной елке страны: Нужно было устроить "всенародное обсуждение", или хотя бы на уровне Киева
Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний объяснил, почему церковь настаивала на том, чтобы на елке на Софийской площади была традиционная звезда, а не предлагаемая организаторами сказочная шляпа.

Об этом Епифаний заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует будто Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный символ. И мы как церковь уже отреагировали тогда, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры достаточно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно соблюдать традиции", - отметил предстоятель ПЦУ.

По словам Епифания, если кто-то желает изменить эти традиции, то накануне надо было устроить "всенародное обсуждение", или хотя бы на уровне города Киева.

Глава доволен, что "организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, поменяли".

Изначально елку венчала огромная "волшебная" шляпа. Такой выбор праздничного декора вызвал дискуссию в обществе. Многие требовали украсить дерево традиционной рождественской звездой, и организаторы столичного празднования прислушались к критическим замечаниям. 13 декабря шляпу сняли с елки.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Так это был акт дачи дани уважения легендарному свату скоту федиру добронравому
    Епифаний о шляпе на главной елке страны: Нужно было устроить "всенародное обсуждение", или хотя бы на уровне Киева - Цензор.НЕТ 5479
  • Sophia-Maria Duglass
    Христианская звезда!!!!

    А неизвестно кто и неизвестно какой веры решил поглумиться над Рождественским Деревом , тому що дурак
  • tera
    А что вы хотели ? У руля страны и в окружении клоуны , а шутовские колпаки их отрибутика.
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