"Шкарлет нелегитимный министр": нардепы "ЕС" протестовали против возможного кнопкодавства при назначении министра образования. ФОТОрепортаж
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Народные депутаты "Европейской Солидарности" протестовали против назначения Сергея Шкарлета министром образования.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Нардепы "ЕС" вышли к ложе Кабмина в начале сегодняшнего заседания парламента, в рамках которого должен был состояться Час вопросов к правительству, с плакатами "Шкарлет - плагиатор" и "Шкарлет нелегитимный министр".
Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.