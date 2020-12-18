Депутатские фракции в Раде выбрали своих кандидатов на должность судьи КСУ. ДОКУМЕНТ

Депутатские фракции в Верховной Раде определились со своими кандидатами на вакантную должность судьи Конституционного Суда.

Об этом на совей странице в Facebook сообщил научный сотрудник "Центра конституционной демократии" Геннадий Друзенко, - передает Цензор.НЕТ.

"После того, как Венецианка посоветовала Верховной Раде не выдвигать и не избирать судей КСУ до внедрения прозрачного и открытого конкурса, я подумал, что наша инициатива получила мощного и авторитетного союзника, ослушаться которого депутатам будет не комильфо. Я оказался наивным: все фракции и группы, кроме инфантильного "Голоса", умело и в срок подали своих кандидатов. Знакомьтесь:

Ольга Бондарь-Петровская - от фракции "Батькивщина";

Ольга Совгиря - от фракции "Слуга Народа";

Николай Сирый - от фракции "Европейская Солидарность";

Юрий Павленко - от фракции "Оппозиционная платформа-За життя";

Дмитрий Журавлев - от депутатской группы "Довира"", - написал он.









Фото: Друзенко/Facebook

Также Друзенко отметил, что обращает внимание тот факт, что трех из пяти кандидатов парламент совсем недавно отказался избирать судьями КСУ - все они в сессионном зале набрали менее 150 голосов. Но это не помешало фракциям и группам выдвинуть их снова.

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Напомним, 11 декабря Венецианская комиссия утвердила свой вывод по реформе Конституционного Суда Украины, в котором подчеркнула необходимость изменений процедуры отбора судей и создании независимого органа по оценке кандидатов, состоящий из международных экспертов по правам человека и представителей гражданского общества. До введения таких изменений парламенту и съезду судей не рекомендовано заполнять свои квоты в КСУ.





