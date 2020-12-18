В этом году церемонию "зажжения" главной елки Украины можно будет увидеть онлайн, - КГГА

Традиционно, 19 декабря, в День Святого Николая в 19:00 состоится праздничное зажжение главной елки страны на Софийской площади.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы с нетерпением ждем того момента, когда погрузимся в новогоднюю сказочную атмосферу. И сделали все возможное, чтобы она была безопасной. Конечно, во всех новогодних зонах будет контроль за соблюдением карантинных правил. Однако просим и посетителей ответственно отнестись к установленным требованиям - держать социальную дистанцию ​​и носить средства безопасности! Те, у кого не будет возможности попасть на зажжение новогодней красавицы, смогут сделать это онлайн. Трансляцию действа проведет ТРК "Киев", а также его можно будет увидеть на Youtube канале ТРК "Киев", Youtube канале КГГА и Официальном портале Киева", - отметила директор Департамента культуры Диана Попова.

Напомним, что во избежание скопления людей нынешний новогодний маршрут простирается на 8 км и имеет 7 новогодних зон: Софийская площадь, Арка Дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллея художников, Андреевский спуск и Контрактовая площадь.

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Главная елка страны будет возвышаться на Софийской площади, главная елка Киева - возле Арки Дружбы народов, а центральная елка Подола будет стоять на Контрактовой площади. Также празднование будет проходить без фестивалей, концертов, больших сцен, фуд-кортов, будут только сувениры и горячие напитки. Вместо этого новогодний маршрут будет иметь множество других интересных вещей: световые артинсталяции, фотозону, аттракционы, горки, катки и т.