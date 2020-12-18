Рада хочет усилить ответственность за кнопкодавство и установить дополнительные камеры, - Разумков

Разумков поручил профильному комитету до 15 января разработать изменения в законодательство Украины, которые бы ужесточили уголовную и административную ответственности за неперсональное голосование.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил Разумков после совещания представителей всех депутатских фракций и групп вместе с премьер-министром.

Разумков поручил разработать изменения в законодательство относительно увеличения штрафов за кнопкодавство, а также ужесточить уголовную ответственность.

"Это совместная позиция всех депутатских фракций и групп… разработать изменения в законодательство, которые бы ввели более жесткую ответственность за неперсональное голосование и в рамках увеличения уголовной ответственности, и в рамках административной (ответственности. - Ред.). Это необходимо сделать до 15 января", - рассказал спикер парламента.

Кроме того, Разумков сообщил, что в Верховной Раде могут установить дополнительные камеры.

"Также все фракции обратились с предложением установить дополнительные камеры в зале, которые бы фиксировали неперсональнок голосование. Там где их нет, например, в ложах. Во всех ложах", - сказал Разумков.

Также спикер сообщил, что фракции договорились, что голосовать можно будет только на отведенных для фракций, групп местах еще в начале работы Рады, а все остальные будут отключены от системы Рада.

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

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