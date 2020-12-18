Шмыгаль - нардепам о назначении Шкарлета: Если у вас есть опасения - обратитесь в суд
Об этом премьер-министр заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Министр назначен в соответствии с действующим законодательством, он зачитал присягу согласно закону и приступил к выполнению своих обязанностей. Если у вас есть опасения, Украина демократическая страна, обратитесь в суд, предоставьте доказательства для уголовного производства, предоставьте соответствующие экспертные и судебные решения - мы их будем рассматривать вместе с вами, с регламентным комитетом, Верховной Радой", - сказал глава правительства.
Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.