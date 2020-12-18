Депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания ВР, - "слуга народа" Качура
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Народные депутаты собирают подписи в поддержку проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.
Об этом сообщил член фракции "Слуга народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Да, собираем подписи. Необходимо рассмотреть три законопроекта по ФЛП, в частности об отмене фискализации, возвращении бумажного учета, а также законопроект о "евробляхах", - отметил парламентарий в пятницу.
Вместе с тем, по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, комитет предложил Раде самой определиться "по законопроектам о полной отмене фиксализации".
"Комитет предложил Верховной Раде определиться относительно этих законопроектов", - сказал Гетманцев журналистам в пятницу.