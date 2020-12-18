Новости

Украинскую COVID-вакцину готовят к клиническим испытаниям, - Степанов

4 58428
Украинскую COVID-вакцину готовят к клиническим испытаниям, - Степанов
Украинский кандидат в вакцины от коронавируса прошел доклинические испытания, сейчас идет подготовка к началу клинических испытаний.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается кандидата в вакцины ... мы прошли соответствующие доклинические испытания, сейчас идет процесс относительно начала клинических испытаний. Была выбрана производственная база, где должны произвести эти вакцины для начала прохождения клинических испытаний, - это одно из украинских фармпредприятий. Для начала надо изготовить не менее 100 тыс. доз вакцины, но этот процесс невозможно завершить за один месяц", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит вакцины от COVID-19 не позже, чем их получит Европа, - Шмыгаль. ВИДЕО

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    могу подержать степанова пока ему будут колоть ту вакцину.
  • wake up-UA
    Пропоную випробування провести на депутатах від земонобільшості та членах Кабміну, а для репрезентативності додати пересічних зелохів...
  • oleg1966
    ЗЕбрехливые мрази
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости