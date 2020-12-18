"Слуга народа" Кравчук о возможной отмене голосования по Шкарлету: Надо сначала уволить министра, а затем еще раз голосовать
Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Нельзя просто внести постановлением. Надо, условно говоря, сначала уволить, а потом снова голосовать. Поэтому это такая определенная юридическая коллизия. И господин Шкарлет является действующим министром. Опять же, надо как минимум разобраться, кнопкодавил ли депутат, чтобы он понес ответственность за это", - сказала Кравчук.
По ее словам, сначала нужно доказать, что кнопкодавство происходило. Кравчук заверила, что в "Слуге народа" все голосовали персонально.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Сергей Шкарлет назначен на должность министра образования и науки в соответствии с действующим законодательством.
Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.