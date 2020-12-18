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"ЕС" готова обжаловать в суде назначение Шкарлета министром образования, - нардеп Геращенко

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"ЕС" готова обжаловать в суде назначение Шкарлета министром образования, - нардеп Геращенко
"Европейская Солидарность" требует от регламентного комитета Верховной Рады рассмотреть вопрос о незаконном назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки из-за фактов неперсонального голосования депутатов. Фракция готова подавать в суд на нелегитимного министра.

 Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Требуем от регламентного комитета рассмотреть голосование за Шкарлета, которое состоялось с нарушениями. Если бы у Шкарлета была честь и совесть, он бы сейчас подал в отставку. Мы как фракция готовы подавать в суд на нелегитимного министра", - отметила представительница "Европейской Солидарности".

Она отметила, что по требованию "Европейской Солидарности" и "Голоса" сегодня состоялось совещание с руководством парламента относительно массовых фактов неперсонального голосования, так называемого кнопкодавства депутатов.

"У нас есть основания утверждать, что плагиатора-Шкарлета проголосовали с кнопкодавством, чужими карточками", - подчеркнула Ирина Геращенко.

"Руководство Верховной Рады признало, что законы об уголовной ответственности за кнопкодавство, о которых так кричал Зеленский как о зеленых достижения - не работают. Никто из "слуг" не понес никакой ответственности за кнопкодавство", - отметила депутат.

Сопредседатель фракции сообщила, что "Европейская Солидарность" предложит изменения в закон для усиления ответственности народных депутатов за неперсональное голосование.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А чего? Хороший пример для студентов и преподавателей -- будь злостным плагиатором и добьешься успеха. Как когда-то Янык -- отсиди два раза и станешь президентом.
  • 18c49ed2
    Что я скажу?

    "ЄС" готова оскаржити в суді призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 9958
  • Nataliia Radchenko
    ОДНО ИЗ ГОЛОСОВАНИЙ КНОПКОДАВСТТВО?давшее РОВНО 226 голосов - **** Разумков , это его опозажописты фальсифицировали выборы министра-вора в образовании!
    РАЗУМКОВ ТЫ РЕГИОНАЛНОКРЕМЛЕВСКАЯ МРАЗЬ - ПРодажная и фальшивая!
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