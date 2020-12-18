Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму, - глава Минобороны Таран

По имеющейся информации, в настоящее время на территории временно оккупированного Крымского полуострова Российская Федерация осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил Министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ накануне заседания в Киеве министров обороны и иностранных дел Украины и Турции в формате "квадриги".

"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", - сказал Таран.

Министр обороны также назвал опасным препятствование Россией свободному судоходству в Керченском проливе. Попытки России подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния.

Таран также ответил на вопросы журналистов турецких информационных агентств Anadolu и Demirören.

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