Арестович: Сообщение о смерти воина из-за интоксикации - техническая ошибка. Я перепутал и обнародовал версию оккупантов

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе ошибочно опубликовала российскую версию относительно смерти военнослужащего одной из механизированных бригад.

Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации для участия в ТКГ Алексей Арестович,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

"Прошу прощения за дезинформацию общества. Вчера на странице Делегации было обнародовано сообщение о возвращении украинской стороне тела одного из наших военнослужащих, который по неизвестным пока обстоятельствам оказался на временно неподконтрольной правительству Украины территории и погиб там", - написал Арестович. Он процитировал текст вышеотмеченного сообщения, в котором речь идет о том, что украинский воин якобы погиб от алкогольной или наркотической интоксикации.

"Данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично. Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов", - подчеркивает Арестович.

Далее он также опубликовал официальное заявление украинской стороны в ТКГ относительно данного события:

"17 декабря благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, 14.12.20, по неустановленным обстоятельствам попал на временно неподконтрольную территорию. Причины его смерти установит следствие. Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего", - сказано в заявлении украинской стороны.

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