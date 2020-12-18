Новости

Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии, - посол Германии Фельдгузен

2 25224
Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии, - посол Германии Фельдгузен
Украина имеет шанс стать площадкой производства лекарственных препаратов для борьбы с пандемией COVID-19, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Хотя нам необходимо международное сотрудничество и глобализация, и Германия будет оставаться преданным сторонником этих процессов в будущем, есть вещи, которые необходимо переносить на родную почву. Это инициатива в пределах немецкой экономики, которая предусматривает, что жизненно необходимые товары, которые нам необходимы, в том числе для того, чтобы бороться с пандемией, например, основные ингредиенты медицинских препаратов, необходимо производить ближе к дому. Это также шанс для Украины", - сказала Фельдгузен во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Посол уточнила, что Украина географически близка ЕС, Германии и имеет большой объем квалифицированных трудовых ресурсов. По ее словам, Украина может стать той страной, где лекарственные препараты и также другие категории продуктов, могут производиться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Германии зафиксирован рекордный суточный прирост больных COVID-19: свыше 30 тыс.

Фельдгузен призвала Украину продолжать реформу системы общественного здоровья, чтобы она могла реагировать на пандемии, которые, вероятно, будут появляться.

"Если сопоставить Германию и Украину, внедрившие в начале жесткие меры, ограничения, обе наши страны выиграли время, чтобы адаптироваться к пандемии. Наши системы здравоохранения не были перегружены в результате пандемии, и пациенты могли получать доступ к лечению", - пояснила она.

Кроме того, посол поблагодарила Украину в аспекте международного сотрудничества за то, что она направляла своих врачей в Италию, а самолетом "Мрия" направлялись средства индивидуальной защиты во многие страны.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Может стать. А может и не стать. А я могу выиграть миллион. А могу и не выиграть. Тоесть шансы 50/50 у нас
  • Леопольд Пупкин 96fd9223
    Украина может стать площадкой производства ...

    Киев автоматически переименовывается в НьюПариж, а Париж - в Старые васюки...
  • Україна ЮА
    головне, щоб не полігоном для випробування тих ліків.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости