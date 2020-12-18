Взрыв бытового газа произошел в жилом доме во Львове, есть пострадавшие, - ГСЧС. ФОТО

18 декабря в 11:55 в ГСЧС поступила информация о том, что во Львове по ул. Ковалевская, 3 в трехэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв бытового газа без последующего горения.

Автор: Ірина Дашківська