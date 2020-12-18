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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме во Львове, есть пострадавшие, - ГСЧС. ФОТО

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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме во Львове, есть пострадавшие, - ГСЧС. ФОТО
18 декабря в 11:55 в ГСЧС поступила информация о том, что во Львове по ул. Ковалевская, 3 в трехэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв бытового газа без последующего горения.

Травмированы 2 человека, которые госпитализированы в больницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Взрывом разрушено несущую стену на третьем этаже и повреждено перекрытие над квартирой.

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме во Львове, есть пострадавшие, - ГСЧС 01
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме во Львове, есть пострадавшие, - ГСЧС 02
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме во Львове, есть пострадавшие, - ГСЧС 03
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме во Львове, есть пострадавшие, - ГСЧС 04
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Автор: Ірина Дашківська

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