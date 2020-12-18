Рада одобрила доплаты лаборантам, тестирующим на COVID-19
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Верховная Рада назначила выплаты и предоставила социальные гарантии сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19. Народные депутаты одобрили за основу и в целом соответствующий законопроект №4464.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
За документ проголосовали 283 нардепа.
Закон определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием (биологов, микробиологов, вирусологов, биохимиков и т.д.), работающих в учреждениях здравоохранения. На них распространили льготы, предусмотренные для медицинских и фармацевтических работников. В частности:
- право на надлежащие условия труда,
- регулярное повышение квалификации,
- безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности,
- сокращенный рабочий день,
- дополнительный оплачиваемый отпуск,
- бесплатное получение в собственность земельного участка.
Перечень должностей специалистов с высшим немедицинским образованием в учреждениях здравоохранения и квалификационные характеристики таких должностей определяет Министерство здравоохранения.
Закон поручил Кабинету Министров безотлагательно установить доплаты к зарплате таким профессионалам в размере, определенном для врачей.