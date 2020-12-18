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Руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову (обновлено)

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Руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову (обновлено)
И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Об этом сообщил в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ, и.о.главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

Детективы НАБУ получили право на проведение обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.

Задержание при вручении подозрения не предполагается, уточнили источники в САП, дальнейшие процессуальные действия будут после вручения подозрения", - написал Бутусов.

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Главред Цензор.НЕТ также напомнил, что первое подозрение Татарову было выписано 1 декабря прокурором САП Романом Сымкивым, однако вручение было сорвано, поскольку за несколько часов Сымкив был лишен доступа к делу в электронном реестре решением генерального прокурора и отстранен от дела.

"Надеюсь, после резонанса второй раз сорвать подозрение власти не посмеют", - подытожил Бутусов.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

Топ комментарии

  • Li Quan
    не спешите, сейчас один Вовк хер НАБУ на воротник положит, а другой из ОАСК вообще его ликвидирует, как орган несоответствующий конституции ...
  • Владимир Николенко 123e1460
    Что известно о Максиме Грищуке
    ГрищукС 2009-го по 2012 год был помощником прокурора в Червонограде Львовской области.С 2012 года занимал должность прокурора в прокуратуре Львова.В августе был мобилизован на особый период в ВДВ ВСУ. Воевал в рядах 81-й отдельной аэромобильной бригады, в том числе в Донецком аэропорту. Демобилизовался в сентябре 2015 года.В декабре 2015 года был назначен первым заместителем руководителя САП.
    В октябре 2015-го Грищук подавал заявку на конкурс по избранию руководителя антикоррупционной прокуратуры. Во время конкурса он набрал девять голосов, в то время как Холодницкий получил только семь. Однако Виктор Шокин, который тогда был генпрокурором, утвердил кандидатуру именно Холодницкого.https://t.me/the_page_media
  • Шрек Баблокат
    Убьют Татрова свои же.. потому как даст все расклады на Портнова, на судей констутуционного суда(как готовилась эта диверсия), на Авакова, который пригласил Портнова в Украину, на Коломойского, на Ермака, на "кротов" в МВД, в СБУ, и в Генпрокуртауре..
    И Зеленский наверно умрет от инфаркта Макарда.. от такой рубец!
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