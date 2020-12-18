Законопроект о реформе СБУ Рада рассмотрит в первые недели января 2021, - "слуга народа" Кравчук
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
На вопрос, какие важные законопроекты депутаты не успели рассмотреть в 2020 году, Кравчук ответила:
"Сегодня мы могли бы по крайней мере начать рассмотрение очень важного законопроекта, который реформирует Службу безопасности Украины. Это обещание президента, чтобы СБУ занималась разведкой, контрразведкой, но не вмешивалась в экономические дела, не занималась расследованием хозяйственных преступлений. Мы все видели "маски-шоу", когда вооруженные люди заходят к каким-то предпринимателям, интернет-предпринимателям, провайдерам. Это всегда имеет негативный резонанс".
"Слуга народа" добавила, что соответствующий законопроект могут рассмотреть "в первые недели, которые будут в январе, на первых заседаниях".