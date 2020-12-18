Ни за одну свою должность не договаривался ни с одним олигархом, - Витренко

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что никогда в жизни не договаривался с олигархами по поводу своих должностей.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Перед внесением моей кандидатуры на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики я об этом не говорил ни с одним олигархом или их представителями. Я вообще никогда в жизни ни с кем из олигархов не договаривался ни об одной из должностей", - отметил Витренко.

Он добавил, что это "не защищает от спекуляций или откровенной лжи" в его адрес.

"Сложилось впечатление, что даже олигархи пугают мной друг друга... Кстати, все наши олигархи декларируют, что они за равные правила игры. Осталось доказать это на практике", - подытожил Витренко.

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