Ликвидирован канал переправки мигрантов через территорию Украины в страны ЕС, - Нацполиция. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины продолжается.
Правоохранители устанавливают всех злоумышленников, причастных к нелегальной переправке мигрантов через государственную границу Украины. Также решается вопрос о привлечении нелегальных мигрантов к административной ответственности.
В свою очередь пресс-центр Госпогранслужбы отмечает, что к разоблачению данного канала причастны также пограничники.
"В процессе работы пограничные оперативники постепенно разоблачали и закрепляли доказательной базой ряд попыток незаконной переправки мигрантов. Только в течение ноября на участке Львовского пограничного отряда задержали 5 групп незаконных мигрантов общей численностью 15 человек. Следующим шагом в этом деле стали 4 обыска, проведенные по месту жительства фигурантов уголовного производства в Тернопольской области и в городе Львове, с целью выявления незаконных мигрантов и орудий совершения преступления", - подчеркивается в сообщении погранслужбы.
По их результатам выявлено пять нелегальных мигрантов без документов, по словам - четверо граждан Ирака и один - Палестины, а также изъяты вещественные доказательства: мобильный терминал, ноутбуки, пластиковые карточки украинского и иностранного банков, сим-карта украинского и турецкого операторов, паспортные документы.
Результаты проведения следственных действий приобщены к материалам уголовного дела по ч. 2 ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".