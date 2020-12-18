Перепутал с косулей: в Черновицкой области мужчина во время охоты убил 56-летнего буковинца. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
Сообщается, что 62-летний мужчина во время охоты по неострожности застрелил односельчанина. Он рассказал, что выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в косулю, но когда мужчина подошел ближе, то увидел тело человека без признаков жизни.
Прибыв на место происшествия, следственно-оперативные группы ГУНП в Черновицкой области и Герцаевского отделения полиции осмотрели тело потерпевшего и прилегающую территорию. Полицейские установили личность погибшего - 56-летнего жителя села Великоселье и направили тело на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.
С места уголовного преступления сотрудники полиции изъяли охотничье ружье, гильзу калибра 16 миллиметров и другие вещественные доказательства.
62-летнего нарушителя правоохранители задержали в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас следователи Герцаевского отделения полиции решают вопрос сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование. За содеянное правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.