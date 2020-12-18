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Назначение Лапутиной министром по вопросам ветеранов говорит о позитивных сдвигах в кадровой политике Зеленского, - Гармаш

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Назначение Лапутиной министром по вопросам ветеранов говорит о позитивных сдвигах в кадровой политике Зеленского, - Гармаш
Сегодняшнее назначение Юлии Лапутиной министром по вопросам ветеранов свидетельствует о том, что в кадровой политике команды Зеленского что-то меняется.

Об этом написал в фейсбуке представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Юля – человек не имеющий отношения ни к олигархическим, ни к политическим группировкам, настоящий офицер и очень умная женщина. А то, что это накладывается еще и на такие человеческие качества как доброта, способность к сочувствию и порядочность, - я уверен, - сделает работу министерства действительно эффективной", - написал Гармаш.

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Назначение Лапутиной министром по вопросам ветеранов говорит о позитивных сдвигах в кадровой политике Зеленского, - Гармаш 01

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