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За 10 месяцев 2020 года умерло на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, - данные Госстата. ИНФОГРАФИКА

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За 10 месяцев 2020 года умерло на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, - данные Госстата. ИНФОГРАФИКА
С начала года в Украине родилось на 15 025 человек меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госстата.

Численность наличного населения в Украине, по оценке, на 1 ноября 2020 г. составила 41 670 812 человек.

С начала года в Украине умерли 485 734 человека, в то время как в 2019 году умерли 486 778 человек. Таким образом, в сравнении с прошлым годом смертность сократилась на 1 044 человека.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родились 247 278 человек, а в прошлом году - 262 303. В сравнении с прошлым годом, рождаемость сократилась на 15 025 человек.

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За 10 месяцев 2020 года умерло на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, - данные Госстата 01
За 10 месяцев 2020 года умерло на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, - данные Госстата 02

Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Кернеса порахували?
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    люди стали опасаться умирать....
    умрешь, спишут на коронавирус, улучшат по нему статистику и обогатятся на этом...
    а дзузьки вам
  • Лариса fb3d953c
    Хоть бы не давали смертность, а то Степашка тут орет каждый день про катастрофу и пандемию, аж синеет, орет что вакцинироваться надо, орет про карантин, не дает людям учиться и работать, а статистика все его сатанячьи брехни раскрывает.
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