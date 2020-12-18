За 10 месяцев 2020 года умерло на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, - данные Госстата. ИНФОГРАФИКА

С начала года в Украине родилось на 15 025 человек меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госстата.

Численность наличного населения в Украине, по оценке, на 1 ноября 2020 г. составила 41 670 812 человек.

С начала года в Украине умерли 485 734 человека, в то время как в 2019 году умерли 486 778 человек. Таким образом, в сравнении с прошлым годом смертность сократилась на 1 044 человека.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родились 247 278 человек, а в прошлом году - 262 303. В сравнении с прошлым годом, рождаемость сократилась на 15 025 человек.

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