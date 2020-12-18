Зеленский поддерживает активный диалог с генсеком НАТО и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре передаст генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу предложения относительно полученного Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент поддерживает активный диалог с генеральным секретарем НАТО. Результатом такого диалога и взаимодействия всех государственных институций стало получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей. И такие возможности уже используются Украиной и будут использоваться в дальнейшем. Такие предложения президент вскоре направит генеральному секретарю, и все столицы, все страны Альянса будут их изучать", - сказала Стефанишина на онлайн-конференции руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины в пятницу.

Она призвала послов Украины помогать странам Альянса тщательно изучить эти предложения и их максимально поддержать.

Стефанишина отметила, что Украина ожидает будущего саммита Украина-НАТО.

"Уже, кстати, подтверждено отчетом экспертов, который предоставлен генеральному секретарю, что Украина будет членом НАТО, и соответственно, мы хотим, чтобы эта политика начала материализоваться. И здесь, бесспорно, речь идет уже о сугубо политическом диалоге", - подчеркнула вице-премьер.

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