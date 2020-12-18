Без ратификации Римского статута Украина имеет слабый шанс на первоочередное рассмотрение ее дела в Гааге, - Мамедов
Об этом сообщил в интервью "Укринформу" заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.
Мамедов в частности отметил, что, по словам прокурора Международного криминального суда Фату Бенсуды, по ряду кейсов, как и в случае с Украиной, Офис прокурора завершил стадию предварительного исследования.
"Есть и те дела, по которым уже открыто производство. Всего таких около 15. Речь идет о Грузии, Конго, Уганде, Кении, Ливии. И возникает вопрос определения приоритетности. Эти страны являются членами Римского статута и платят взносы, но может ли Украина конкурировать со странами, которые ратифицировали устав? Есть надежда, что да, ведь кейс "Ситуация Украина" действительно интересный и масштабный. Ни одна страна в мире, имеет вооруженный конфликт, не сталкивалась с гибридным компонентом. С другой стороны, ратификация Римского статута дала бы нам возможность попасть в приоритетный пул", - отмечает Мамедов.
Он напомнил, что Римский статут - это возможность быть полноценным членом ассамблеи стран-участников.
"Украина сможет принимать полноценное участие в работе органов МКС, выдвигать кандидатуры прокурора и судей и выбирать их, влиять на принятие ключевых решений о деятельности суда. Кроме того, это и возможность получения консультаций для национальных юрисдикций именно по методике расследования таких категорий преступлений", - отметил Мамедов.