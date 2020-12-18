Детективов НАБУ и прокуроров САП, пришедших с подозрением Татарову, не пустили в Офис Президента, - Гончаренко

Детективов НАБУ и прокуроров САП, которые пришли в Офис Президента, чтобы вручить подозрение замглавы ОП Олегу Татарову, не пустили в админздание.

Об этом написал в своем Тelegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным моих источников, детективы НАБУ и прокуроры САП пришли в Офис Президента вручить подозрение Татарову и провести обыск на его рабочем месте. И... их не пустили в здание Офиса Президента. Следим за развитием событий", - написал Гончаренко.



Ранее сообщалось, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.