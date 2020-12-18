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НАБУ и САП вручили подозрение замглавы ОП Татарову по делу Микитася

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НАБУ и САП вручили подозрение замглавы ОП Татарову по делу Микитася
Детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"НАБУ и САП сообщили заместителю председателя Офиса Президента Украины о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии. Он является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления", - сказано в сообщении НАБУ. 

О подозрении сообщено в порядке ст.278 УПК Украины.

Следствие считает, что указанное лицо, в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд" - может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

"Заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины)", - подчеркивает НАБУ.

Ранее сообщалось, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Перехватчик
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    Справа Громад

    @SpravaHromad

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    Олексій Гончаренко:
    Єдине правильне об'єднання це було б об'єднання Офісу Президента з Державною цирковою компанією України. Зеленський - головне розчарування року!

    БІЖИ, ВОВО, БІЖИ!
  • Ан Мур
    браслети наділи?
    Ні.
  • cimbitep
    ему совершенно нечего бояться и он это прекрасно знает. ни один топ-вор-чиновник в Украине за все годы так называемой независимости не ответил за свои преступления. в неофеодализме, выстроенном чучмой и старательно культивируемом последние два десятка лет владельцами ЗАО "Украина", с кривосудием, являющимся отдельным государством в государстве ему реально стоит бояться только своих подельников, не не правосудия, которого нет и в помине.
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