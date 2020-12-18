Тело Кернеса доставят в Харьков в понедельник, - Терехов

Тело умершего 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" мэра Харькова Геннадия Кернеса доставят в Харьков в понедельник вечером.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

"Вечером в понедельник, 21 декабря, тело Геннадия Кернеса будет доставлено самолетом из Германии, где он лечился в клинике "Шарите" и где скончался 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом, в международный аэропорт "Харьков", - сообщил он, добавив, что все необходимые документы оформлены при участии Посольства Украины в Германии.

"Пока неизвестно, что именно написано в заключении о смерти, выданном клиникой "Шарите", но знаю, что заключение есть", - сказал Терехов.

По его словам, все расходы по доставке тела в Харьков платят родные покойного: "По той же причине я не буду комментировать растиражированную в сети информацию о стоимости лечения Кернеса в "Шарите".

"Похороны Кернеса состоятся в среду на 2-м городском кладбище, где похоронены выдающиеся харьковчане, в частности, политики и руководители города и области", - сообщил и.о. мэра.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, минувшей ночью в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Ожидается, что похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели.

Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он будет руководить городом до возвращения мэра.

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