Слушания дела МН17 по существу запланированы в Гааге на 7 июня 2021 года

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.

Соответствующее сообщение в пятницу распространено Окружным судом Гааги, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В понедельник, 7 июня 2021 года, Окружной суд Гааги откроет слушание по существу уголовного дела по MH17", - сказано в сообщении.

В суде напомнили, что 25 ноября этого года была завершена досудебная стадия уголовного производства по делу MH17. "Суд направил дело следственному судье для дополнительного расследования. К настоящему времени следственный судья уведомил суд о ходе расследования. Основываясь на этой информации, суд составил предварительный график", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в суде напомнили, что следующее слушание состоится в понедельник, 1 февраля 2021 года, в рамках которого будут рассмотрены вопросы в отношение того, как продвигается это дополнительное расследование, каков статус требований о возмещении ущерба, поданных родственниками, а также запрос прокуратуры о посещении реконструкции MH17.

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На слушании 15 апреля 2021 года суд решит, будет ли проведено такое посещение и если да, то когда. Если суд решит положительно, то ожидается, что это может произойти в мае 2021 года. "Если расследование следственного судьи будет идти так, как ожидается, суд начнет слушание по существу уголовного дела о сбитом MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Также суд ожидает, что родственники жертв рейса MH17 смогут воспользоваться своим правом обратиться в суд по окончанию лета 2021 года. "Когда завершится уголовный процесс, в настоящее время не ясно", - констатировали в суде.

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