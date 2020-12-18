Бывшему первому замглавы Госгеонедр сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители уведомили о подозрении бывшему первому заместителю председателя Госгеонедр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

При этом подчеркивается, что вследствие служебной деятельности должностного лица государство понесло убытки на более чем 38 миллионов гривен.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность первого заместителя главы Госгеонедр, подписал письмо о приостановлении действия специального разрешения на пользование недрами с недостоверной информацией. Действия должностного лица привели к тому, что в течение года предприятие, не имея на то законных оснований, продолжало заниматься добычей полезных ископаемых общегосударственного значения - более 156 тысяч тонн на сумму 38,4 миллиона гривен. Этот факт подтверждается заключением экспертного исследования.

"В четверг, 17 декабря, бывшему первому заместителю председателя Госгеонедр следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - подчеркивается в сообщении.

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