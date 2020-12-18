Компания Moderna уничтожила 400 тыс. доз вакцины от COVID-19

При производстве вакцины призошел сбой, и из-за этого возникли проблемы с фильтрацией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Производитель вовремя заметил сбой - вакцины еще не успели разлить по флаконам.

"По моему опыту, производство идет так же гладко, как и любой другой производственный процесс, который я наблюдал за свою 30-летнюю карьеру в отрасли", - прокомментировал уничтожение партии советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи.

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Несмотря на уничтоженную партию, компания по-прежнему собирается произвести 20 млн доз до конца года и еще от 85 до 100 млн доз в первом квартале 2021 года.

Moderna утверждает, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания - в 100%.

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Напомним, 17 декабря эксперты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США рекомендовали ведомству одобрить регистрацию вакцины Moderna.