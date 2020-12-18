Кернеса похоронят 23 декабря, - Терехов

Церемония прощания и похороны городского головы Харькова Геннадия Кернеса, умершего в берлинской клинике "Шарите", состоятся в среду, 23 декабря.

Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прощание состоится в фойе оперного театра, с 9 до 13 часов. Потом - похороны на почетной аллее", - сказал Терехов.

Он также сообщил, что доступ на отпевание Кернеса, которое пройдет в Благовещенском соборе, будет лимитирован из-за антиковидных ограничений.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что тело умершего 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" мэра Харькова Геннадия Кернеса доставят в Харьков в понедельник вечером.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Отмечалось, что похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели.

Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он должен был руководить городом до возвращения мэра.

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