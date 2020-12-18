Нотариусу, которая незаконно "изменила" руководство Одесского медуниверситета, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрении нотариусу Одесского городского нотариального округа по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, нотариус имея доступ в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, внесла изменения в отношении руководителя Одесского национального медицинского университета, определив исполняющим обязанности ректора этого университета лицо, которое не было определено Министерством здравоохранения Украины, то есть не имевшее право занимать указанную должность.

При этом нотариуc знала, что представленные ей документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, которые не связаны с изменениями в учредительных документах, противоречат требованиям Конституции и законов Украины, а также уставу Одесского национального медицинского университета.

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