На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят госбюджет на 2021 год и зарплаты медиков
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Госбюджет-2021: как и на чем будет зарабатывать Украина?
Сколько запланировано выделить денег на медицину? Хватит ли средств на зарплату медработникам?
Не уедут ли украинские врачи на заработки в Польшу?
Смотреть программу можно здесь.
Гостями студии станут:
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Алексей Любченко, председатель Государственной налоговой службы Украины;
Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;
Сергей Цинтаро, и.о. генерального директора Черновицкой областной клинической больницы;
Дмитрий Верига, врач-уролог;
Алексей Гончаренко, народный депутат, "ЕС";
Нестор Шуфрич, народный депутат, ОПЗЖ;
Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";
Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
Игорь Терехов, первый заместитель городского головы Харькова;
Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON;
Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника +".