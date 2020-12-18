На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят госбюджет на 2021 год и зарплаты медиков

Сегодня, 18 декабря, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, как Украина наполнит бюджет на 2021 год, хватит ли денег на медицину и не уедут ли украинские врачи на заработки в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Госбюджет-2021: как и на чем будет зарабатывать Украина? Сколько запланировано выделить денег на медицину? Хватит ли средств на зарплату медработникам? Не уедут ли украинские врачи на заработки в Польшу? Смотреть программу можно здесь. Гостями студии станут: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины; Сергей Марченко, министр финансов Украины; Алексей Любченко, председатель Государственной налоговой службы Украины; Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины; Сергей Цинтаро, и.о. генерального директора Черновицкой областной клинической больницы; Дмитрий Верига, врач-уролог; Алексей Гончаренко, народный депутат, "ЕС"; Нестор Шуфрич, народный депутат, ОПЗЖ; Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии"; Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины; Игорь Терехов, первый заместитель городского головы Харькова; Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON; Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника +".

Автор: Ольга Лузан