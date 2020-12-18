Кулеба заявил об отсутствии контакта с Лавровым: "Что-то сломалось в российском МИД"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не выходит на контакт с украинской стороной в рамках нормандского или двухстороннего формата.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению главного украинского дипломата, с момента последней онлайн-встречи министров стран-участниц нормандского формата в российском МИДе "что-то сломалось".

"С тех пор что-то сломалось в российском МИДе, и никакого желания Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим ни в нормандском формате, ни в двустороннем формате. Поэтому, когда он не ответил на мой звонок (6 сентября. - Ред.), на мою просьбу поговорить об обострении на Донбассе, я, конечно, не расстроился и слезы не лил, но мне жаль, что нет контакта и возможности говорить", - сказал Кулеба.

По мнению украинского министра, главы внешнеполитических ведомств должны поддерживать постоянный контакт.

Также читайте: МИД РФ ответил на письмо Пашиняна Путину: Москва окажет Еревану помощь, если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении

"Международные отношения устроены таким образом, что даже когда все уже перессорились и не хотят друг с другом разговаривать, министры иностранных дел должны оставаться каналом коммуникации. ... Да, сейчас (диалога между нами. - Ред.) нет. Я к разговору всегда готов, мне есть что сказать. Я думаю, Сергей Викторович тоже мне мог бы что-то сказать", - подчеркнул Кулеба.

По словам Кулебы, сейчас между сторонами происходит "челночная дипломатия" документов.

"Идет документ к нам, мы его обрабатываем, отправляем, между всеми четырьмя (сторонами происходит. - Ред.) некий "круговорот документов в природе", попытка сблизить позиции. То есть движение, направленное на то, чтобы все-таки мы двигались вперед", - объяснил дипломат.

В то же время министр поделился мнением, что в отсутствии серьезного прогресса в переговорах следует "обвинять не форматы, а Российскую Федерацию".

"Ее в какой формат не встрой, поведение все равно будет таким же. Можно иметь пять-шесть-восемь-десять стран в формате, но Россия от этого не изменится, она останется Россией", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захарова назвала условия участия РФ в Крымской платформе: Если будет обсуждаться восстановление водоснабжения, подача электроэнергии и снятие торговой блокады