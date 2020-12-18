Черновицкий облсовет возглавил представитель Аграрной партии Бойко

В Черновцах депутаты областного совета избрали представителя Аграрной партии Украины, нынешнего заместителя председателя ОГА Алексея Бойко главой облсовета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"После подсчета бюллетеней было установлено, что за Бойко Алексея проголосовали 35 депутатов, за Жаровского Владимира проголосовали 27 депутатов, один бюллетень признали недействительным. Таким образом, председателем областного совета стал Алексей Бойко", - объявила на сессии председатель счетной комиссии Валентина Карапчиевская.

Избрание председателя Черновицкого областного совета состоялось путем тайного голосования.

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Алексей Бойко - нынешний заместитель председателя Черновицкой ОГА, родом из Сокирянского района. Ему 38 лет, почти 15 лет он является государственным служащим. Работал в налоговой инспекции, был заместителем председателя Сокирянского районного совета и Сокирянской районной госадминистрации.

На выборах 25 октября баллотировался первым номером в списке Аграрной партии Украины в областной совет, которая набрала более 7% голосов избирателей.