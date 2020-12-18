Новости

"Я ни в коем случае не антироссийский - я полностью проукраинский", - Кулеба

7 27185
"Я ни в коем случае не антироссийский - я полностью проукраинский", - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не считает себя "антироссийским".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "НВ".

"Я ни в коем случае не антироссийский - я полностью проукраинский. Как министр, еще и иностранных дел, я не могу быть против какой-либо страны по определению, потому что нам с каждой страной надо так или иначе иметь дело. С кем-то как с другом, с кем-то как с врагом, с кем-то как с ненадежным или надежным партнером, - но надо иметь дело", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что решительно отвергает обвинения в антироссийскости, но может подтвердить, что глубина его проукраинскости такова, что "никакие российские прихоти или те преступления, которые РФ совершила на территории Украины относительно украинцев, ей с рук не сойдут".

"Я сделаю для этого все, что от меня зависит", - добавил министр.

Также читайте: Кулеба заявил об отсутствии контакта с Лавровым: "Что-то сломалось в российском МИД"

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • wake up-UA
    "Я в жодному разі не антиросійський - я повністю проукраїнський", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6097
  • Andriy Kalnyshevsky
    медведчук теж "проукраїнський" і за Україну. Тільки в складі росії
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Я не зовсім ,лише трохи вагітний !!)))
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости