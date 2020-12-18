Гаагский суд может открыть представительство в Украине, - Мамедов

Международный уголовный суд может открыть представительство своего прокурора в Украине для расследования военных преступлений на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе.

Об этом замгенпрокурора Гюндуз Мамедов сказал в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, решение об открытии полноценного расследования Гаага может принять в течение года, так как в ближайшее время пройдут новые выборы прокурора и его имя станет известно в феврале 2021.

"После открытия расследования начинается досудебная стадия, и Офис прокурора будет исследовать конкретные дела и эпизоды", – пояснил Мамедов.

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Он пояснил, что прокурор МУС не сможет рассмотреть абсолютно все факты преступлений из-за ограниченных ресурсов – он выберет часть из них.

"Поэтому вполне возможно, что в Украине будет открыто представительство прокурора МУС, который будет осуществлять непосредственный сбор доказательств на территории Украины, например, это было сделано в Грузии после открытия расследования МУС", – добавил Мамедов.

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