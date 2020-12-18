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Гаагский суд может открыть представительство в Украине, - Мамедов

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Гаагский суд может открыть представительство в Украине, - Мамедов
Международный уголовный суд может открыть представительство своего прокурора в Украине для расследования военных преступлений на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе.

Об этом замгенпрокурора Гюндуз Мамедов сказал в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, решение об открытии полноценного расследования Гаага может принять в течение года, так как в ближайшее время пройдут новые выборы прокурора и его имя станет известно в феврале 2021.

"После открытия расследования начинается досудебная стадия, и Офис прокурора будет исследовать конкретные дела и эпизоды", – пояснил Мамедов.

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Он пояснил, что прокурор МУС не сможет рассмотреть абсолютно все факты преступлений из-за ограниченных ресурсов – он выберет часть из них.

"Поэтому вполне возможно, что в Украине будет открыто представительство прокурора МУС, который будет осуществлять непосредственный сбор доказательств на территории Украины, например, это было сделано в Грузии после открытия расследования МУС", – добавил Мамедов.

Также на Цензор.НЕТ: Без ратификации Римского статута Украина имеет слабый шанс на первоочередное рассмотрение ее дела в Гааге, - Мамедов

Автор: Ольга Лузан

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  • Володимир Вовкодав 6dedfd78
    Да , у нас Работы ни початый Край, и ездить никуда не нужно, - Только большая просьба ,- Пр визите с Гааги Судьев
  • Lvbnhj
    Гаазький суд може відкрити представництво в Україні, - Мамедов - Цензор.НЕТ 7630
  • Andriy Kalnyshevsky
    готовимся судить добробаты?
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