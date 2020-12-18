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Скандал с украинской иконой: в Боснии и Герцеговине открыли дело

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Скандал с украинской иконой: в Боснии и Герцеговине открыли дело
Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Дело открыли по обращению министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович.

Она заявила, что "знает не так уж и много" о деле с иконой и добавила, что им занимаются прокуратура, служба безопасности и Интерпол. Представитель Интерпола в Сараево отметил, что "дирекция в Сараево до сих пор не получила официальное требование ни от соответствующих органов в БиГ, ни из Киева".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Лаврову подарили на Балканах 300-летнюю украинскую икону, "найденную" в Луганске. ФОТО

Посольство России в БиГ до сих пор не отреагировало на вручение Лаврову украденной украинской позолоченной иконы святого Николая.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.

Также на Цензор.НЕТ: Епифаний об украинской иконе для Лаврова: Политический жест

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А Київ мовчить, значить.
    Оце так так
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    З кремля команди не було про щось говорити !!)))
  • Андерсен a4cbf7de
    Ниточка воровского синдиката.. Сначала уголовники из "официальных структур" ЛНРиийско- половецкой реПублики украли народное достояние украинского народа.. потом переправили ( загнали..) в Сербию ( рашенскую подстилку), от туда в ее оккупированный протекторат " реПублику серБийскую" в Боснии, а те запалились преподнеся ворованное представителю мафиозного синдиката из Кремлевской малины. Подставили пахана по ходу. Да уж.. Позорища на весь мир. Вор вору подарил ворованное.
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