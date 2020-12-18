Скандал с украинской иконой: в Боснии и Герцеговине открыли дело

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Дело открыли по обращению министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович.

Она заявила, что "знает не так уж и много" о деле с иконой и добавила, что им занимаются прокуратура, служба безопасности и Интерпол. Представитель Интерпола в Сараево отметил, что "дирекция в Сараево до сих пор не получила официальное требование ни от соответствующих органов в БиГ, ни из Киева".

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Посольство России в БиГ до сих пор не отреагировало на вручение Лаврову украденной украинской позолоченной иконы святого Николая.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.

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