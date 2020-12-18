Зеленский должен немедленно отстранить Татарова, - Гриценко

Президент Владимир Зеленский должен срочно отстранить заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова окончания следствия и вынесения вердикта суда.

Так считает лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Татарову вручили подозрение в совершении преступления, связанного со взяточничеством. Зеленский должен немедленно отстранить его от исполнения служебных обязанностей заместителя главы ОП. До завершения всех следственных действий и судебных решений", - написал он в Фейсбуке.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом нардеп Гончаренко сообщает, что детективов не пускали в здание Офиса Президента. А главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ, его нет ни в ОП, ни дома, - Бутусов

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

В ОП подозрение Татарову прокомментировал его коллега, замглавы Офиса Президента Смирнов: он сказал, что вручение подозрения "не должно создавать впечатление о сведении личных счетов".

Также на Цензор.НЕТ: Татаров: Санкций на мое задержание никто не давал