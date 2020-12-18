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Шабунин о Татарове: Только силовики пришли - спрятался под стол Ермака и строчит в Telegram

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Шабунин о Татарове: Только силовики пришли - спрятался под стол Ермака и строчит в Telegram
Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предлагает президенту Владимиру Зеленскому спрятать замглавы ОП Олега Татарова от детективов НАБУ и САП у себя дома.

Об этом Шабунин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Предлагаю президенту его дома в себя спрятать. Как позориться на весь Мир - так уже с концами", - написал он.

Шабунин напомнил, что за происходящим в Украине пристально следят наши международные партнеры.

"Кстати, обратите внимание на поведение Татарова - такой прямо крутой перец, российско-президентский решала судов и силовиков. Хозяин-жизни, блин. А как только нормальные правоохранители пришли - спрятался под стол Ермака и в телеграмм строчит", - добавил Шабунин.

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"Тьфу - ни чести, ни достоинства. Как и у людей, которые его защищают", - подытожил глава правления ЦПК.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом нардеп Гончаренко сообщает, что детективов не пускали в здание Офиса Президента. А главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ, его нет ни в ОП, ни дома, - Бутусов

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

В ОП подозрение Татарову прокомментировал его коллега, замглавы Офиса Президента Смирнов: он сказал, что вручение подозрения "не должно создавать впечатление о сведении личных счетов".

Шабунин о Татарове: Только силовики пришли - спрятался под стол Ермака и строчит в Telegram 01

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Олег Куницин
    О, ботва татаровская налетела пророссийскую сцыкушку защищать. Стрелки на Шубуньку переводят, а о Татарке ни слова.
  • Vlad Ivory
    Другий тур виборів не має варанту когось викреслити. Це лише у грі можна викреслити обох і вони оба зникнуть. Можна не принести грибів. А на виборчій дільниці доводиться обирати менше з двох. Ви можете проголосувати проти обох. Але тоді ваш вибір буде розподілений не 50 на 50, як здається, а відповідно до волевиявлення інших. Тож, насправді, ви проголосували на 73% проти Порошенка, і лише на 24% проти нинішньої потвори.
    Якщо у вас була можливість стріляти, то зараз МО видає накази жувати соплі у відповідь на снайперські полювання. А на додачу до зеленого злидня, в парламенті обирають кращого друга табачника міністром освіти, і адвокати януковича керують розслідуваннями проти Чорновол.

    Невже так краще?
  • Наталия Гончар
    Шабуніну Пінчук уже дозволив бути знову чеснийм й сміливим?
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