Новый глава "Укроборонпрома" Гусев пообещал финансово оздоровить Николаевский судостроительный завод

ГК "Укроборонпром" пока решает вопросы финансового оздоровления ГП "Николаевский судостроительный завод", которое входит в состав концерна, и обещает обеспечить предприятие достаточным количеством заказов.

Об этом сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев во время брифинга 18 декабря на ГП "Николаевский судостроительный завод", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я нахожусь с визитом на этом предприятии, потому что наша цель - его финансовое оздоровление и обеспечение новыми заказами, которые мы ищем как внутри страны, так и за ее пределами. Сейчас завод должен пройти через процедуру оздоровления и санации. Сюда входит изучение структуры кредиторской задолженности, работа с кредиторами и, безусловно, привлечение заказов на предприятие, чтобы люди получили работу", - отметил Гусев.

Он также подписал меморандум с главами облгосадминистрации и облсовета, целью которого является сотрудничество концерна с местной властью в вопросах развития судостроительного завода.

В свою очередь, председатель Николаевской ОГА Виталий Ким пообещал, что руководство области сделает все возможное, чтобы оказать поддержку концерна и его предприятиям для дальнейшего развития.

По сумме кредиторской задолженности, то ни руководитель завода, ни глава Укроборонпрома ее пока не обнародовали, ссылаясь на то, что она еще не известна.

Стоит отметить, что сейчас завод находится в стадии процедуры банкротства. В соответствии с постановлением Хозяйственного суда Николаевской области общий размер кредиторской задолженности составляет 829 678 000 гривен.

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